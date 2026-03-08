BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月5日～2026年3月16日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[カテリナ シニアコバ] 2 - 1 [レイラ フェルナンデス] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第4日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子シングルス2回戦で、カテリナ シニアコバと第27シードのレイラ フェルナンデスが対戦した。