ナプキンあんまりない…▶アベナオミさんの被災体験コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』を読む2011年3月11日に発生した「東日本大震災」からもうすぐ15年。突然の災害時、食料や水と同じくらい切実な問題になるのが、オムツや生理用品、常備薬などの生活必需品。ないと困るけれど、支援物資には必要なものや使い慣れたものがない…など、避難生活の意外な落とし穴になりがちです。東日本大震災で被災した経験のある防災