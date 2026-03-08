◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンD発着の42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。ペースメーカー（PM）を女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）を務めた。ロードでのPMは自身初。2時間20分前後のペースを想定して第1グループを引っ張り、予定の15キロまでを10秒ほどの誤差で走りきった。レース後、総