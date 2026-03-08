◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾 ― 韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日に東京ドームで行われ、1勝1敗の韓国と1勝2敗の台湾が対戦した。準々決勝進出へ両チームとも絶対に負けられない一戦で、韓国はメジャー通算78勝を誇る38歳左腕の柳賢振、台湾は日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が先発。1回はともに3者凡退だったが、2回に台湾の4番・張育成（チョウ・