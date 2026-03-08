◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)韓国との打撃戦を制した野球日本代表「侍ジャパン」。試合後は、大谷翔平選手が記者会見に出席し、先発の菊池雄星投手とのハグについて言及しました。菊池投手は韓国戦に先発。初回に3連打で先制を許すと、さらに2アウト1、2塁からセンターへの2点タイムリーツーベースを浴び、初回に3点を失う立ち上がりとなりました。しかしその裏、鈴木誠