彼氏の明らかに辻褄が合わない説明。目が泳いでいるのに強気な返答。そんな風に「隠す気ある？」と思うような嘘をつく男性は少なくありません。でも実は、完璧に騙そうとしているわけではない場合もあります。そこにあるのは計算より“防御”です。その場をやり過ごしたい本音を言えば揉めると分かっているとき、男性は衝動的に角の立たない言葉を選びます。長期的に隠す意図より、その場の空気を止めたい心理が先に立つのでしょう