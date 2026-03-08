ダイエットを始めるとき、多くの人が最初に意識するのが「糖質」。一気に減らす方法もあれば、夜だけ控えるという選択もあります。短期間で変化を感じやすいのは前者ですが、長期的に体重が安定しやすいのはどちらなのでしょうか？ここでのポイントは“続けられる設計”にあります。極端に減らす人は“初期変化が出やすい”糖質を大幅に制限すると、体内のグリコーゲンと水分が減るため、体重は比較的早く落ちやすくなります。その