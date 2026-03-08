恋愛が現実味を帯びてくると、お金の話は避けられません。支払いの感覚、貯蓄の考え方、使い道の優先順位。男性が将来を考える相手は、単に“しっかり者”とは限りません。細かさは安心にもなるが、窮屈さにもなる無駄遣いをしない、支出をきちんと管理する。それは大切な力。ただ、損得に敏感すぎると、男性は常に評価されているような気持ちになります。「正しいかどうか」で測られる関係は、どこか息苦しくなっていくでしょう。