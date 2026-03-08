フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が7日にインスタグラムを更新。ヘアカラーを報告し、近影を公開すると、ファンから称賛が集まった。【写真】先日まで高校生だったのに本田紗来、ヘアカラーでイメージ激変本田が「髪の毛染めましたどうですか〜」と投稿したのは自身のソロショット。写真には明るめのグレーベージュでイメージを一新した彼女の姿が収められている。2025年からはファッション誌『Ray』（主婦と生活