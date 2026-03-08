◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園球場）阪神―巨人戦のスタメンが発表された。巨人は石塚裕惺が「９番・ＤＨ」で２月２３日の楽天戦（那覇）以来、１３日ぶりにスタメン出場する。途中出場が続いていたリチャード内野手が「８番・一塁」、ドラフト４位の皆川岳飛外野手が「７番・右翼」に入った。田中将大投手が先発する。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（二）浦田２（中）松本３（遊）泉口４（三）ダルベック５（左