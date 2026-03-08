ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は８日、７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ１次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝を決めたことを報じた。スタジオでは侍ジャパンの今後を展望。ゲスト出演した同局の井上貴博アナウンサーが大谷翔平投手について「アメリカで大谷選手が投げる可能性があるのでは！？」と予想した。この見解にＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二が「井上アナ、こ