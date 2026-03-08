PUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し＜PUFFYの❝P❞FES＞（読み方 : パフィーのピーフェス）を開催することを発表した。本フェスは2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。PUFFYによる代表曲のスペシャルライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などを通じて、30年の軌跡とこれからの未来を体感できるイベントになるとのことだ