今年も3月11日が近づいてきました。2011年から15年が経とうとしています。東日本大震災の被災地では、次の大地震・大津波での被害を減らすために、あの日の出来事の伝承活動が行われています。しかし大震災を経験した方の多くが転居したり、震災後に転入してきた方がいたり、震災後に生まれた世代が多くなったりで、どう語り継ぐのかが大きな課題になっています。被災地には被害を後世に伝えるため、石碑が建てられています。そこ