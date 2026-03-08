７日の柏戦でＪ１公式戦１７年ぶりの勝利を挙げた千葉は８日、千葉市内で公開練習を行った。前日の試合で先発メンバーだった選手は軽めのランニングや室内でリカバリーメニューを、それ以外の選手はボール回しや、ハーフコートで強度の高いミニゲームを行い、汗を流した。練習後には事前抽選に当選したサポーターに向けて、選手がファンサービスを行い、サインや写真撮影で交流した。クラブによると、今季はハイタッチ会を実