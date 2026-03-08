1次ラウンド・プールC韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）が圧巻のピッチングを披露。ドジャース・佐々木朗希投手も興奮を隠せない様子だった。27歳の種市は5-5同点の7回、3番手でマウンドに上がった。しびれる展開の中、キム・ヘソン、キム・ドヨン、