先月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さん（享年５６）への献花式が８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで始まった。午前１１時から始まり、３０分ほど経つと最後の別れを告げたファンが会場を後にした。会場周辺では涙する人、同伴者と思い出を語る人が見られた。代表曲の１つ「ＲＯＳＩＥＲ」がリリースされた１９９４年からファンという４０代の女性は１０代の娘と名古屋から参列。訃報（ふほ