カズが2試合連続でベンチ入りJ3の福島ユナイテッドFCは3月8日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第5節でAC長野パルセイロとホームで対戦する。試合に先立ちスタメンが発表されたなか、59歳のカズことFW三浦知良が2試合連続でベンチ入りとなった。カズは2月28日、第4節のジュビロ磐田戦でメンバー入りするも出場はなく、「59歳初出場」はお預けに。開幕節のヴァンフォーレ甲府戦以来、4試合ぶり出場と「59歳初出場」に期待がかか