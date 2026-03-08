理事を務めていた山形県山形市内の学校法人に借金を引き受けさせ、多額の損害を与えた背任などの疑いで和歌山県の54歳の男が逮捕され、8日午前に送検されました。背任などの疑いで6日に逮捕されたのは、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業、金田充史容疑者（54）です。金田容疑者の身柄は8日午前、山形地方検察庁に送られました。警察の調べによりますと、金田容疑者は2021年8月ごろ、当時、理事を務めていた山形市内の学校法人