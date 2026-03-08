ペルシャ湾と周辺海域を航行する船舶がイランの攻撃を避けるため中国船に偽装している。英紙フィナンシャル・タイムズの報道によると、海上交通データプラットフォーム「マリントラフィック」のデータを分析した結果、この1週間に最小10隻の船舶が船舶自動識別装置（トランスポンダー）に入力する目的地信号を「中国人船主」「全員中国人船員」「中国人船員搭乗」などに変更した。ロイズ市場協会（LMA）によると、現在約1000隻の船