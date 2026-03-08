テヘランのゴレスターン宮殿。（２０２３年８月２７日撮影、テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、イラン情勢について次のように述べた。これは本来起こってはならない戦争であり、いずれの国にも利益をもたらさない戦争である。武力は問題を解決する手段ではなく、戦争は新たな憎しみを増