ＡＰＥＣ非公式高級実務者会合で発表されたＡＰＥＣ「中国イヤー」のロゴ。（２０２５年１２月１２日撮影、深圳＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、アジア太平洋経済協力会議（APEC）について次のように述べた。アジア太平洋地域と共に発展していく中国の初心は変わらない。アジア太平洋