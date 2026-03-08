アメリカとイスラエルは7日もイランの軍事施設などに大規模な攻撃を実施しました。【映像】大規模攻撃を受けたイランの様子イスラエル軍は7日、イランの首都テヘランにある革命防衛隊の空軍の中枢や、イラン中部の弾道ミサイル生産拠点など複数の軍事施設を攻撃したと発表しました。イスラエル軍の報道官は新たな局面に入ったとして攻撃を拡大したと述べました。トランプ大統領はSNSに「イランはきょう（7日）甚大な打撃を受