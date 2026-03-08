TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）が8日に生放送され、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のドジャース・山本由伸投手（27）をめぐり訂正・謝罪した。番組ではWBCを特集したVTRを放送。6日の台湾戦に先発した山本について、「去年ワールドシリーズで2勝」と紹介した。VTR後、アシスタントの若林有子アナウンサーは「ここでひとつ訂正です。先ほどVTRの中で、山本由伸投手が去年のワールドシリーズで