TBSの安住紳一郎アナが、8日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜前10：00）に生出演。体調不良からの復帰を伝えた。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）番組冒頭、安住アナは「先週、私、体調不良で休みをいただきました。急性胃腸炎ということで、金曜日の夜から、土・日・月と、かなり吐き気が続きまして。ほぼ3日、トイレの個室で過ごしていたみたいな感じで過ごしており