■名古屋ウィメンズマラソン2026（8日、バンテリンドームナゴヤ発着、42.195km）名古屋ウィメンズマラソン2026が行われて、佐藤早也伽（31、積水化学）が日本人トップの2位でフィニッシュした。タイムは2時間21分56秒（速報値）。風の強さが変わる難しいコンディションとなったレースは40km過ぎでC.チェプキルイ（ケニア）との一騎打ちで最後の最後で離されてしまい、惜しくも2位。それでも日本人トップでロサンゼルス2028オリンピ