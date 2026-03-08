【明治安田 J1 百年構想リーグ】浦和レッズ 2− 0 水戸ホーリーホック（3 月 7 日／埼玉スタジアム 2002）【映像】頭に当たらず腕でクリアした瞬間まさかのノーハンド判定が、ファンの間で物議を醸している。3月8日に明治安田J1百年構想リーグの第5節が行われ、浦和レッズと水戸ホーリーホックが対戦。試合は水戸がボール保持で主導権を握りつつあったが、浦和が41分にクオリティの高さを発揮して先制し、後半終了間際にダメ