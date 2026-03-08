俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新し、歌手のGACKTから誕生日プレゼントが届いたことを報告した。この日、川崎は「今年も仲良しのGACKTから誕生日プレゼントが届きました」と報告し、プレゼントのお茶と直筆のメッセージカードを公開。「カードには直筆で『マヨさんおめでとうー！！』って書いてくれてます」と明かした。続けて、誕生日当日にもGACKTから連絡があったといい「『麻世さん誕生日おめでとうございます。体に