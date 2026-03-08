『ゴールデンカムイ』（集英社）は、アイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと濃密な人間模様が壮大なスケールで描かれる人気コミック作品。実写版では激しいアクションはもちろん、視線や佇まいだけで強い印象を残す俳優たちの存在感にも注目です。All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品ゴールデンカムイ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品