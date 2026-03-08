韓国主将イ・ジョンフも気合のヘッドスライディングなど最後まであきらめない姿勢を示した(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8ー6と勝利。2連勝とし、8日のオーストラリア戦に勝てば1位突破で準々決勝進出が決まる。過去に数々の名勝負を繰り広げてきた日韓戦とあってその内容にも注目が高まった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同