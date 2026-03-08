俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを明かした。椎名は芸能界を「志してからは40年ですね」と告白。デビューのきっかけについては「僕サッカーやっていたんですよ、ずっとね。小学校から大学1年まで。大学のサッカー部を、半年間謹慎処分をいただいたんですよ」と打ち明けた。「サバンナ」高橋茂雄が「大学の謹慎はなかなかですよ」と驚くと、「