◇第6回WBC1次ラウンドA組パナマ3─4×プエルトリコ（2026年3月7日サンフアン）パナマは延長戦の末にプエルトリコにサヨナラ負けを喫し、2連敗となった。昨季、韓国プロ野球・サムスンで15勝を挙げたフラドが先発し、プエルトリコ打線を5回3安打無失点に封じる好投を見せた。ところが、2─0の6回、元阪神・ゲラが2番手でマウンドに上がったが、無死満塁のピンチでMLB353発のダイヤモンドバックス・アレナドに中犠飛を