他国の基地などを攻撃する「反撃能力」の行使を可能にする長射程ミサイルの国内で初めての配備に向け、陸上自衛隊が早ければ8日深夜にも、発射装置などを熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に搬入する見通しであることが、関係者への取材でわかりました。健軍駐屯地に配備されるのは、射程およそ1000キロの国産ミサイル、「12式地対艦誘導弾能力向上型」です。複数の関係者によりますと、7日、開発実験が行われていた静岡県の富士駐屯地