命を奪う感染症の発症率が低い血液型は何か。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「分子生物学の分析によると、最初に存在した血液型はA型だとわかっている。しかし人間の血液型がA型だけだった場合、A型にとってリスクの高い感染症が流行すれば、人類は滅亡に至るため、命を奪う感染症に罹りにくい血液型が生まれた」という――。※本稿は、深瀬浩一『血液型でわかる 病気とケガのリスク』（宝島社）の一部を再編集したものです。写