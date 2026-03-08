【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のお悩みは“首のシワ”です。【お悩み】首筋のたるみシワを解消するストレッチを教えてください。（５０代男性）【アドバイス】アゴを意識した首ストレッチでたるみ解消！【解説】娘と一緒に撮った写真を見た奥さんから「首のシワが目立つようになったわね」と言われてシ