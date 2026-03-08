仕事効率を高めるためのカフェインの活用法は何か。広島大学大学院 医系科学研究科 公衆衛生学 准教授の田原優さんは「カフェインは摂取してから30〜60分後に血中濃度がピークに達する。ただ、その『立ち上がり』と『持続時間』が、飲料の種類や飲み方によって異なる」という――。※本稿は、田原優『集中力を爆上げするカフェインの教科書』（日本能率協会）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／V_Sot※写真はイメージ