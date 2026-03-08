韓国代表が、「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で惜しくも日本代表に敗れた。しかし、日本最高のスターである大谷翔平が試合後に感嘆するほど、熾烈な名勝負を繰り広げた。去る3月7日、韓国は東京ドームで行われたWBCの1次ラウンドの日本戦において、6-8で敗北した。序盤はリードし、優位に立ったものの、日本の強力打線を抑えきれなかった。【写真】大谷の前で大胆に…韓国女優の“レギンス始球式”日本はこれで