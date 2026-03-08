元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、１０年前の自分を喜ばせることに成功し、話題を呼んでいる。鈴木は７日、インスタグラムで「僕が大切にしたいこととして、過去の自分、小さかった頃の僕に誇れる自分であり続けるということがあります。今の自分で、過去の自分を喜ばせたいんです」とつづり、人気カードゲーム「デュエル・マスターズ」のカードを手にする１０年前と現在の写真をアップ。「１０年前の俺、めちゃ