◆オープン戦広島―中日（８日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が、８日の中日戦を欠場することが明らかになった。１０日からのＤｅＮＡ３連戦（横浜）には同行する見込み。新井監督が「腫れがあるから」と説明した。前日７日の中日戦（マツダ）では６回に自打球が右膝に直撃。直後の守備からベンチに下がっていた。試合後は病院に向かわず「足は大丈夫です」と話していた。この日の試合前練