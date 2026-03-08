大阪府は８日までに、大阪湾におけるイカナゴ新仔（しんこ）漁について、大阪湾海域の関係漁業協同組合の代表者による協議の結果、今年も自主休漁とすることが決定しましたと発表した。資源管理の観点によるもので、３年連続の休漁となる。府の発表資料によると、イカナゴとはスズキ目イカナゴ亜目イカナゴ科の魚。一般には「カマスゴ」とも呼ばれ、成魚は体長約２０センチになる。大阪湾でのイカナゴ新仔漁については、水産資