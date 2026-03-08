◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ・東Ｂ▽第５節福島―長野（８日・とうほう・みんなのスタジアム）福島ＦＷ三浦知良が、ホーム開幕戦の長野戦で、２試合連続のベンチ入りを果たした。福島は今季ここまでアウェー４連戦で開幕し、ＰＫ戦での１敗を含む４連敗で最下位の１０位。今季初勝利を目指す。カズは今季開幕の２月７日、甲府戦では先発して前半２０分までプレーしたがその後は出場なし。２月２６日に５９歳の誕生日