7日夜から8日未明にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、男3人が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、7日午後8時半ごろ、久留米市日吉町で、軽バンが駐車場の精算機に衝突し、その後、路肩に止まっていた軽乗用車に追突しました。警察官が駆けつけると、軽バンを運転していた男から酒の臭いがしたため、呼気を調べたところ、基準値の3倍近いアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで