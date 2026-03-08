◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―台湾（８日・東京ドーム）ともに１次ラウンド突破の可能性を残す台湾と韓国が、“絶対に負けられない戦い”に臨む。今大会、ここまで台湾は１勝２敗、韓国は１勝１敗とあって、両チームともに負けは許されない状況にある。試合前には台湾のテイ・ソウテツ内野手＝レッドソックス＝が会見に臨み、前夜の日本・韓国戦に言及。「印象深い試合だった。韓国は実力のあるチーム。台湾にとっても、