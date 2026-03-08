デビュー３戦目で初勝利を上げたダノンプレミアム産駒の走りに、ＳＮＳが沸いている。中山３Ｒ・３歳未勝利（ダート・１８００メートル＝１４頭立て）でホノボノ（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎）がデビュー６戦目で初勝利を挙げた。今回は丹内祐次騎手との初コンビ。単勝５番人気で１５・２倍の伏兵的な立場だったが、２番手から突き抜けて２馬身半差をつける圧勝だった。母はホオポノポノで、名前の由来は「心が暖かくなるよう