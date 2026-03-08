第９回中国ロシア博覧会の会場。（２０２５年７月７日撮影、エカテリンブルク＝新華社記者／劉緂）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国とロシアは戦略面では独立自主、政治面では高度な相互信頼、行動面では緊密な協力の関係にあると述べた。