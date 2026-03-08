東京の地下鉄日比谷線が脱線・衝突し乗客5人が亡くなった事故から8日で26年となり、東京メトロの社長らが犠牲者を追悼しました。2000年3月8日当時の営団地下鉄・日比谷線で、恵比寿駅から中目黒駅に向かっていた下り電車の最後尾が脱線して上り電車に衝突し、乗客5人が死亡、64人が重軽傷を負いました。8日は東京メトロの小坂彰洋社長らが、現場近くの慰霊碑に花を手向け、事故が起きた午前9時1分に黙とうし、再発防止を誓いました