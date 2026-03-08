◇ウィメンズマラソン（2026年3月8日名古屋市・バンテリンドームナゴヤ発着、42・195キロ））今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のシェイラ・チェプキルイ（35＝ケニア）が2時間21分54秒で連覇を飾った。佐藤早也伽（31＝積水化学）が2秒差の2位で日本人トップとなった。 4位の加世田梨花（27＝ダイハツ）、5位の大森菜月（31＝ダイハツ）、6位の信櫻空（24＝横浜市陸協）、7位の五島