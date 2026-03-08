◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、同9枚目の魁陽龍（24＝浅香山部屋）を押し出しで下した。立ち合いから力強く攻め込み、止まることなく押し出した。先場所の序ノ口デビューから無傷の8連勝。今場所も圧倒的な強さで白星発進とした。先代師匠のしこ名を受け継いだ大器。初場所では同部屋の蒼富士（22）と