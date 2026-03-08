ものづくりの楽しさを世界に届けてきたBANDAI SPIRITSが、2026年3月より｢BANDAI TABLETOP GAMES｣を始動。欧米では家族や友人と過ごす時間の定番として根付いている“テーブルトップゲーム”。そんな世界的トレンドに、バンダイならではの“作る楽しさ”を掛け合わせ、組み立てるワクワクと、対戦するスリルがひとつになった新ホビーエンターテインメントがいよいよ幕を開けます。 第1弾はガンダムとポケ