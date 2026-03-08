警察車両の赤色灯8日午前7時10分ごろ、茨城県取手市の木造2階建て住宅から煙が出ているのを近隣住民が発見し、119番した。2階寝室で、住人の吉村正昭さん（82）と妻美代子さん（77）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認された。県警が出火原因を調べる。現場はJR取手駅の北側にある住宅街。