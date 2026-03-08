イラン情勢を巡り、アラブ首長国連邦（UAE）とオマーンからの出国を希望する日本人などを乗せたチャーター機が、8日、現地を出発し、高市首相は「健康を祈念する」などとSNSに投稿した。外務省によると、政府が手配したチャーター機は、現地時間の8日午前5時40分過ぎに、オマーンの首都マスカットを出発した。マスカットには、UAEのドバイとアブダビから陸路で出国した日本人など計90人が、現地時間7日夜に到着していた。高市首相